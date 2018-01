Vrouw (78) nog steeds getraumatiseerd vijf jaar na aanval rottweiler 25 januari 2018

02u42 0 Kortrijk "Sommige eigenaars van honden zijn niet in staat om voor hun dieren te zorgen. Dat een rottweiler tot twee keer toe kan uitbreken en aanvallen, is onaanvaardbaar." Dat zegt Rita Hens uit Bellegem. Vijf jaar geleden werd de nu 78-jarige vrouw aangevallen door een rottweiler. Ze kampt nog altijd met de gevolgen.

21 mei 2013. Rita Hens uit Bellegem was net te voet vertrokken van bij haar woning in de Leuzestraat toen ze werd angevallen door de rottweiler van haar achterbuurvrouw Fanny C. Het beest takelde de toen 74-jarige vrouw ernstig toe. Het slachtoffer liep zware verwondingen over en brak ook een arm. Vandaag heeft ze nog altijd littekens. Stadsarbeiders die in de buurt aan het werk waren, slaagden erin de hond weg te jagen. Het dier werd nadien afgemaakt.





Uit onderzoek bleek dat de rottweiler al te makkelijk kon uitbreken, omdat de omheining bij de woning van Fanny C. te laag was. De hond was trouwens al eens ontsnapt, toen viel hij een andere hond aan die op wandel was met zijn baasje. "Het is ongehoord dat de eigenaar van een hond in zo'n geval geen lessen trekt uit wat gebeurd is", vinden Rita Hens en haar man, Kulak-ererector Marcel Joniau.





"Een rottweiler is een gevaarlijk dier, als eigenaar moet je daar ernstig rekening mee houden." Rita Hens kampt vandaag nog altijd met de fysieke en mentale gevolgen van het voorval. "Het was afschuwelijk om mee te maken", zegt de vrouw. "Zoiets kan je niet vergeten." De eigenares van de hond werd een jaar na de feiten veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijk. Ze woonde nog een tijd bij de familie Joniau in de buurt, maar is intussen spoorloos verdwenen.





De rechtbank moet nu nog beslissen over de schadevergoeding die Rita Hens krijgt.





Daarbij wordt gediscussieerd over het feit of de vrouw een forfaitaire som moet toegekend krijgen dan wel een dagvergoeding voor de rest van haar leven. De zaak wordt verder behandeld op 7 maart, mogelijk volgt dan eind april een vonnis.





(VHS)