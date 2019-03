Vrouw (75) overvallen aan garage voor dure verlovingsring: politie zoekt tips Lieven Samyn

27 maart 2019

15u14 0 Kortrijk De politie is op zoek naar tips na een overval op een 75-jarige vrouw uit Kortrijk. Op zaterdagavond 2 februari overvielen twee gemaskerde daders Anne aan de garage van haar woning in de Antoon Herbertstraat in Kortrijk. Ze waren enkel uit op haar dure verlovingsring. “Een heel nare ervaring”, blikt Anne terug op de overval, die aan bod kwam in het opsporingsprogramma ‘Faroek’ op VTM.

Het was rond 17.50 uur die zaterdagavond toen Anne, een ondernemersvrouw op rust, na een reeks boodschappen haar BMW de oprit van haar statige villa opreed en in de garage onder haar woning parkeerde. Ze stapte uit en greep naar haar handtas en boodschappen op de achterbank. Op dat moment stoven twee gemaskerde mannen, die al even op de oprit stonden te wachten, binnen en pakten haar vast. De handtas viel op de grond, maar daar hadden de daders geen interesse in. “De ene legde zijn hand op mijn mond, de andere begon aan mijn vinger te trekken en te sleuren om mijn ring af te krijgen”, aldus Anne. De daders maakten uiteindelijk enkel de dure, goudgele verlovingsring met een briljant van vier karaat buit. Een familiestuk dat ze meer dan 50 jaar geleden van haar echtgenoot kreeg.

De tranen vloeiden over mijn wangen door de pepperspray. Het hele voorval was een nare ervaring. Het kostte me twee weken nachtrust Anne (75)

Pepperspray

Van zodra hij de ring te pakken kreeg, wou een dader vluchten, maar een kompaan vroeg hem om nog enkele keren met pepperspray in de ogen van Anne te spuiten. Daarna namen ze de benen en stoven met een oude, donkergroene Peugeot 405 weg. “De tranen vloeiden over mijn wangen door de pepperspray”, getuigt Anne. “Heel pijnlijk. Het hele voorval was een nare ervaring. Het kostte me twee weken nachtrust en zorgde voor nachtmerries. Maar al snel kon ik de draad oppikken. We namen extra beveiligingsmaatregelen, zoals een scherm in de garage dat toont wat de camera op de oprit filmt. Op die manier kan iemand die in de garage parkeert niet meer verrast worden.”

Gevolgd

De speurders vermoeden dat Anne al werd gevolgd van zodra ze in de Doorniksewijk in het centrum van Kortrijk vertrok aan de vishandel die ze had bezocht. “Ik herinner me dat ik moest manoeuvreren om uit mijn parkeerplaats te geraken omdat een wagen zich dicht achter mij foutief voor een inrit had geparkeerd”, aldus Anne. “Achteraf gezien vind ik het vreemd dat die chauffeur me eerst liet manoeuvreren, maar meteen ook vertrok toen ik wegreed.”

De politie is vooral op zoek naar tips over de donkergroene Peugeot 405, de automobilist die aan de vishandel achter de BMW van Anne stond geparkeerd of de chauffeur achter het stuur van een Volkswagen Golf die langs de woning in de Antoon Herbertstraat passeerde op het moment van de overval, rond 17.50 uur. Wie tips heeft, kan terecht op 0800/30 300 of opsporingen@police.belgium.eu.