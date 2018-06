Vrolijk Verzet zet meelworm op menu BESCHERMDE HOEVE TE COUCX KRIJGT ZOMERBAR PETER LANSSENS

20 juni 2018

02u43 1 Kortrijk Hoeve te Coucx op Hoog Kortrijk, een beschermd monument, krijgt een zomerbar. Het Vrolijk Verzet opent op 2 juli en zet meelworm op het menu. "Het smaakt naar barnootjes, ideaal voor bij een trappist", zegt Glenn Moyaert (24).

Het Vrolijk Verzet - een rebelse naam volgens uitbaters Glenn Moyaert, Hendrik Delevoie en Sabrine Yaghi - past perfect in het stadsgroen Marionetten waar de hoeve in ligt. "We gaan er insecten kweken, zoals meelwormen en meelkevers", vertelt Glenn Moyaert. "Bezoekers kunnen de kweekruimte bezoeken en meelwormen eten. We verkopen ook proteïnepoeder, gemaakt van de wormen. Een alternatief voor vlees en ideaal voor wie bijvoorbeeld aan spiertraining doet. De wormen zitten boordevol goeie vetten. We bieden verder de meer courante hapjes en drankjes aan, zoals streekbiertjes uit de Leiestreek, koffie en ijsjes, met ook veganistisch alternatieven. Het Vrolijk Verzet is van 2 juli tot 31 oktober open. Tijdens weekdagen, enkel op dinsdag is de zaak dicht, is dat van 13 tot 23 uur. In de weekends blijven we tot 1 uur 's nachts open. "Het mag wel niet uit de hand lopen en de beschermde hoeve moet intact blijven", stelt schepen van Gebouwen Arne Vandendriessche (Open Vld). "Maar we geloven in hen. Ze hebben van de drie ingediende dossiers het beste concept voor een zomerbar. We geven jong talent graag een kans om op een superlocatie hun ding te doen."





Kinderzoektocht

De uitbaters hebben horeca-ervaring. Zo werkte Glenn Moyaert eerder in De Vetten Os en Jan van Eyck in Brugge. Ze geloven in een zomerbar in te Coucx omdat de hoeve midden de natuur ligt, wat ideaal is om aan de drukte te ontsnappen. Ze mikken vooral op wandelaars en fietsers én personeel, bezoekers en patiënten van het nabijgelegen ziekenhuis AZ Groeninge. Er is ook een parking vlakbij. En je hebt rond de hoeve een boomgaard, hooiland en vlinderweide. "Er zal ook aandacht zijn voor kindvriendelijkheid", zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a). "Zo komt er vanaf september een educatief spel in samenwerking met kinderboerderij Van Clé in Marke, het wordt een soort zoektocht in en rond de hoeve. Ook belangrijk: dankzij de komst van Het Vrolijk Verzet kan het bezoekerscentrum in de hoeve weer open, waar de mensen wegwijs worden gemaakt in het omliggende groen", aldus Herrewyn. "Er is hier inderdaad sowieso veel te beleven", pikt Glenn Moyaert in. "Zo heb je vlakbij uitkijkpunt Libel en het veelbesproken seksbos. Het is hier duidelijk vruchtbare grond", besluit Moyaert met een vette knipoog. De uitbaters huren de hoeve tegen 350 euro per maand. Te Coucx dateert uit de vijftiende eeuw en werd in 2010 deels gerestaureerd.