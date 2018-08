Vrolijk Verzet ruimt afval in seksbos op 22 augustus 2018

't Vrolijk Verzet, de vereniging die tot oktober een zomerbar in Hoeve te Coucx in het stadsgroen Marionetten, nabij het ziekenhuis AZ Groeninge, runt, trok er vorige week met vrijwilligers op uit om het afval in het nabijgelegen seksbos op te ruimen.





In de bosjes rond een uitkijkpunt in de vorm van een libel op Hoog Kortrijk, bereikbaar ook vanaf de parking van tankstation Shell langs de E17 in Marke, spreken mensen af voor losse seksuele contacten. Verder doen truckers er hun grote boodschap. "Drie namiddagen opruimen leverde vijftig volle zakken afval op", zegt Glenn Moyaert van 't Vrolijk Verzet. "We vonden vooral gebruikte condooms, doekjes die als wc-papier gebruikt werden, met urine gevulde flessen, lege blikjes bier, drinkbussen en zelfs autobanden. Het smerigste deel was aan het tankstation, waar de doekjes en uitwerpselen zich concentreerden. De condooms vonden we dieper in het bos."





(LPS)