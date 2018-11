Vroegere Theoria wordt huis 15 november 2018

De vroegere vestiging van Theoria in de Onze-Lieve-Vrouwestraat is van de hand gedaan, via vastgoedkantoor Turner. Het pand is aan particulieren verkocht, die het als woning inrichtten. Aanpalend, waar horecazaak Komma in de Lucht zat, is sinds 10 september van dit jaar kattencafé Kuro Neko open. Theoria zelf, met boegbeelden Pascal Vandenhende en Annemie Bernaerts, nam begin 2017 een nieuwe start in het beschermde Casinogebouw op het Casinoplein. Het indrukwekkende boekenhuis krijgt lof en ontvangt bezoekers uit binnen- en buitenland. Ook Komma in de Lucht zit sindsdien in het Casinogebouw.





(LPS)