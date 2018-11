Vrijzinnige directrice krijgt eigen straat 19 november 2018

Colette Maas (1875-1951), de eerste directrice van de vroegere vrijzinnige meisjesschool 'Ecole laïque pour jeunes filles' in de Voorstraat, krijgt een eigen straatnaam op Overleie. De meisjesschool startte in 1905. De school werd een halve eeuw later wegens weinig financiële middelen in het Rijksonderwijs opgenomen. De school was gekend voor de discipline die er heerste. Het is na Victor Desmet van Smettens Skole nog maar de twee keer dat een vrijzinnig onderwijsboegbeeld een straatnaam krijgt in Kortrijk. Maas kreeg vrijdag hulde tijdens een zitting in het historisch stadhuis. (LPS)