Vrijspraak voor misbruik beste vriendin dochter 29 november 2018

02u24 0 Kortrijk Een 36-jarige man uit Kortrijk is door de rechter vrijgesproken voor misbruik van een 16-jarig meisje.

Op 16 mei 2016 was het meisje op het lentefeest van één van zijn eigen dochters aanwezig toen het tot kussen en penetratie met de vinger kwam. Het meisje was beschonken en verzette zich niet. Het misbruik kwam aan het licht toen ze bijna een jaar later verdween.





In haar dagboek bleek ze de gebeurtenissen met de vader van haar beste vriendin te hebben neergepend. N.M. had de vrijspraak gevraagd omdat het meisje volgens hem met de penetratie instemde. "Ik vond het niet erg en vond het jammer dat we niet verder zijn gegaan", klonk een passage in het dagboek.





De rechter oordeelde dat het niet bewezen was dat N.M. haar tegen haar wil misbruikte en sprak hem vrij.





(LSI)