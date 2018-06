Vriendinnen openen eethuis 't Plein 16 juni 2018

Kortrijk Een beschermd huisje in park het Plein aan het Guldensporencollege opent dit weekend als eethuis 't Plein.

Vriendinnen Nina Manderick (42) en Ursy Pattyn (46) doen een oproep. "We horen veel mooie en vaak persoonlijke verhalen over (de geschiedenis van) het park", zegt Nina Manderick. "We zouden het tof vinden als mensen hun verhalen en/of foto's delen door naar t.plein@telenet.be te mailen. We willen er onze zaak mee aankleden. Zo gaan al die herinneringen niet verloren." Eethuis 't Plein opent vandaag en morgen feestelijk, telkens van 14 uur tot 22 uur, met lekkere drankjes, optredens en animatie.





Eigen koffie

Vanaf dinsdag omvat het aanbod ook go-carts en loopfietsjes voor kinderen en een petanquebaan. De kaart omvat aperitieven, wijntjes, cava, champagne, bieren, biologische sappen, frisdranken en om te eten wekelijks vijf suggesties van artisanale gerechtjes, 'de potjes', en een wisselend aanbod tapas en ijsjes. Leuk: 't Plein brouwt een eigen koffie. Om eethuis 't Plein nog zichtbaarder te maken, krijgt de tribune in het park binnenkort een extra doorgang. De haag achter de tribune wordt verlaagd en eethuis 't Plein zal terrastafeltjes tot voor de tribune mogen zetten. Info over het openingsweekend staat op de Facebookpagina T Plein. De openingsuren erna zijn van dinsdag tot zaterdag van 11 tot 22 uur en op zondag van 14 tot 22 uur. (LPS)