Vrienden verorberen laatste uien 'Berre Andjoen' OVERLEIE NEEMT AFSCHEID VAN ROBERT DUPONT PETER LANSSENS

09 maart 2018

02u39 1 Kortrijk Kortrijk en in het bijzonder de wijk Overleie is een volksfiguur kwijt. Zeker 250 mensen namen gisterenochtend in een volle Sint-Elooiskerk afscheid van Robert Dupont (73) alias Berre Andjoen. "Berre maakte door zijn optimisme, levenslust en humor veel harten blij", vertelde diaken Walter Deschodt.

Het was muisstil toen de kist, met daarop zijn onafscheidelijke pet en een pot ajuinen, de kerk werd binnengedragen. Terwijl vooraan op een groot scherm foto's van Berre werden getoond, in betere tijden. Goed 250 mensen, onder wie burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld), brachten hem een laatste groet. Robert Dupont overleed aan kanker. "Maar zelfs dat monster pakte hij met positivisme aan", vertelde zijn nicht Nancy Dedeurwaerder. "Hij stierf op complimentendag (op 1 maart, nvdr.). Kan het nog symbolischer? Je hebt geleefd en je hebt goed geleefd. Je had een gouden hart, je deed altijd iets voor anderen. En je groeide op en je stierf op Overleie, zo hoorde het ook."





Levenslust en humor

Robert gaf in 1968 op Overleie zijn jawoord aan Francine Vanhoenacker. "Het koppel woonde 38 jaar in Bellegem", blikte diaken Walter Deschodt terug. "Robert werkte bij staaldraadfabrikant Bekaert in Zwevegem. Als hobby pelde hij 46 jaar lang ajuinen, die hij in bokalen bewaarde, in een geheim mengsel. De ingelegde ajuinen verkochten als zoete broodjes, maar winstbejag was niet zijn motief. Zo pelde hij vijftien jaar geleden eens 42,5 uur onafgebroken ajuinen. Zijn stunt bracht 2.500 euro op. Hij schonk het aan hartpatiëntjes. Die eenvoud en dienstbaarheid sierden hem. Robert en Francine keerden elf jaar geleden naar Overleie terug. Hij was trouwens veel meer dan Berre Andjoen alleen. Zo speelde hij mee in amateurgezelschap De Spatjes. Hij was verder onder meer seingever op wielerwedstrijden, gemachtigd opzichter om kinderen veilig te laten oversteken en vaandeldrager bij de harmonie in Bellegem. Hij deed het om bij de mensen te zijn en vrienden te maken. Hij maakte door zijn optimisme, levenslust en humor veel harten blij. Hij zag de mensen en zijn familie graag en hield zielsveel van zijn kleinzoon Mathis."





De uitvaart eindigde op de tonen van 'You'll Never Walk Alone' van Gerry & The Pacemakers.





Dat Berre Andjoen nooit vergeten zal worden, is zeker. Zo kreeg hij gisterenavond nog een ultiem eerbetoon in volkscafé De Groene Kikker op Overleie. Berre Andjoen zat er vaak. Klanten en vrienden openden er een laatste bokaal om nog een laatste keer van zijn ajuintjes te smullen.