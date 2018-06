Vrienden van de smaak tafelen op Broelkaai 25 juni 2018

Zo'n 160 gasten tafelden zaterdagavond op de Broelkaai. Het initiatief van de Vrienden van de Smaak, met Moniek Gheysens uit Heule als ambassadrice voor Vlaanderen, verbindt mensen via smaak en vriendschap. Op het menu een viergangenmenu, van topchefs Benoit en Bernard Dewitte van het gelijknamige restaurant in Zingem. "De omgeving van de Broeltorens is nu een nóg mooier visitekaartje en een plek om te onthaasten", stelde Moniek Gheysens. Het initiatief omvatte ook een rondleiding met gidsen.





(LPS)