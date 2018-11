Vriend afgezet aan frituur: vijftien dagen rijverbod 22 november 2018

400 euro boete en vijftien dagen rijverbod. Dat houdt Abdul S. over aan een ondoordacht manoeuvre in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk. De jongeman reed de bekendste uitgaansstraat van de stad in via de verboden richting. Halverwege keerde hij z'n voertuig en parkeerde vervolgens op het voetpad, om een vriend af te zetten aan de frituur. Abdul S. betwist de inbreuken, maar slim is dat niet. De buurt stikt er immers van de beveiligingscamera's en die hebben alles netjes geregistreerd. Omdat Abdul S. bovendien ook een jonge bestuurder is, moet hij zijn theoretisch examen overdoen als hij straks z'n rijbewijs wil terugkrijgen. (VHS)