Vrees voor investeringsstop bij 180 ondernemers Vernieuwing kanaal Bossuit-Kortrijk heeft grote impact Peter Lanssens

11 december 2018

13u00 0 Kortrijk Eer liggen drie tracés voor de vernieuwing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor. 180 ondernemingen bevinden zich in de onteigeningszone, zo zocht Unizo uit. Unizo steunt een sterkere binnenvaart, maar vreest een investeringsstop bij de betrokken ondernemers, zolang er geen definitief tracé gekozen is.

Een betere verbinding tussen de Leie en Boven-Schelde kan positief zijn voor de ecnomie in onze regio en kan ondernemingen stimuleren om gebruik te maken van binnenvaart. Een schip van 3.000 ton haalt 150 vrachtwagens van de weg. Er liggen drie tracés voor. Het ringtracé combineert een nieuwe kanaalverbinding met het vernieuwen van de ring rond Kortrijk (R8), vanaf de Visserskaai in Kortrijk tot de aansluiting op de Leie op de grens Kortrijk-Kuurne-Harelbeke. Een ander tracé gaat uit van het vernieuwen en verbreden van een huidige flessenhals met drie beschermde sluizen in Kortrijk. En dan is er nog een bypasstracé achter wijk De Venning in Kortrijk. Er bevinden zich bijna 180 ondernemingen in de mogelijke onteigeningszones. “Wij hebben onze zaak verderop in Harelbeke, maar wonen wel in een van de zones waar er mogelijk onteigeningen zullen zijn”, zegt Jan Vanhalewyn van Java Productions in de Harlemboislaan. “We knapten de voorbije jaren onze woning op en zouden nu ook de gevel en oprit aanpakken, maar die werken stelden we nu uit. We denken er verder aan om in de nabije toekomst een nieuwe woning met bijhorende bedrijfsruimte te kopen, maar ook die toekomstplannen krijgen een flinke knauw. Omdat we niet weten of we onteigend worden, is onze woning te koop zetten momenteem geen optie. Maar zonder de verkoop van onze huidige woning kunnen we geen nieuwe investering doen. Het is dus koffiedik kijken en hopen op snelle duidelijkheid.”

Procedures

Het komende jaar doet De Vlaamse Waterweg in samenwerking met het studiebureau Sweco verder onderzoek naar de tracés en de impact op onder meer de omgeving, het stadsweefsel en de economie. Op basis van 29 onderzoeksvragen wordt tegen eind 2019 een dossier samengesteld, waarna de Vlaamse regering een beslissing over het definitieve tracé dient te nemen. Unizo roept de toekomstige Vlaamse regering nu reeds op om niet te talmen met een definitieve beslissing, maar snel te kiezen voor het meest gedragen en positieve tracé. Unizo zit nu al in een overleg met De Vlaamse Waterweg. Want het wil de komende maanden ondernemers informeren over de mogelijkheden, procedures en het hoe en wat bij onteigeningen. Hiervoor steekt Unizo ook de hand uit naar de stad Kortrijk, de stad Harelbeke, het agentschap wegen en verkeer (AWV) en Voka. “We zien de opportuniteiten van waterverkeer, maar mogen onze ondernemers tijdens de procedures niet met onwetendheid gijzelen”, zegt Ann Coussement, regionaal voorzitter van Unizo Zuid-West-Vlaanderen. “Daarom nemen we het initiatief om de beschikbare informatie over onteigeningen nu reeds te verspreiden, want dit zijn zeer complexe procedures. Zo houdt men onder andere rekening met een vergoeding voor verlies van een voordelig huurcontract of verplaatsingskosten, die de ondernemer dient te maken. Daarnaast komen er ook nog tal van kosten bij, die in kaart moeten worden gebracht”, aldus Coussement. Unizo heeft nog geen tracé van voorkeur. Het wacht de antwoorden op de onderzoeksvragen af.