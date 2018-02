Vrachtwagen rijdt auto aan en vlucht 24 februari 2018

02u35 1 Kortrijk De Ford Fiësta van Sharon Vanslembrouck (35), uitbaatster van schoenenwinkel Mil & Nolleke in Wevelgem, is total loss.

Oorzaak is een ongeval donderdagochtend rond 8.20 uur op de E17 ter hoogte van het tankstation Shell in Marke (Kortrijk). "Ik kwam uit Wevelgem en reed richting Gent", vertelt Sharon. "Ik zat op de voorsorteerstrook. Zowel voor als naast mij reed een vrachtwagen. Plots week een rode vrachtwagen naast mij in mijn richting uit en raakte me met zijn rechtervoorkant waardoor ik de controle over het stuur verloor. Mijn wagen ging aan het slippen. Als bij wonder raakte ik daarbij slechts één ander voertuig. Zelf bleef ik ongedeerd. Al ben ik wel wat stram en stijf nu." De aanrijdende rode vrachtwagen bekommerde zich niet om Sharon en reed gewoon verder. Met een oproep via Facebook hoopt ze om de aanrijder toch nog te vinden. Gebeurt dat niet, dan moet ze zelf opdraaien voor de kosten aan haar wagen. Wie Sharon kan verder helpen, kan haar via Facebook contacteren of contact opnemen met de politie. De oproep op Facebook werd al bijna 900 keer gedeeld. (LSI)