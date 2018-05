Vork in sneltempo naar 20.000 couverts RESTAURANT MOET AF EN TOE ZELFS MENSEN WEIGEREN PETER LANSSENS

24 mei 2018

02u30 0 Kortrijk Dat de Kortrijkzanen Vork wel kunnen smaken, is een understatement. Het nieuwe volksrestaurant heeft in de eerste openingsmaand 1.549 eters mogen ontvangen. Vork stevent zo op jaarbasis af naar een kleine 20.000 couverts.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad: volksrestaurant Vork - aan de Doorniksetunnel - vergde een investering van liefst 2,2 miljoen euro. Het rendeert met in de eerste openingsmaand 1.342 eters 's middags en 207 's avonds. "Vork draait nu al op ruim 75 procent van de capaciteit", zegt OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a). De eerste reacties zijn lovend. Ruth Allewaert (42), een alleenstaande vrouw die aan een chronische ziekte lijdt en het financieel moeilijk heeft, vat het perfect samen. Ze betaalt 2 euro voor een lunch.





"De komst van Vork veranderde mijn leven", zegt ze. "Ik ben nog altijd zenuwachtig als ik hier binnenkom, maar ik dúrf tenminste te komen. Omdat de drempel hier lager ligt. In Vork worden kwetsbare mensen niet in trieste omstandigheden ontvangen. De ontvangst is hartelijk, de bediening is goed en het is hier aangenaam door het mooie interieur ook. En het is lekker! Geen eenheidskost, maar gezonde maaltijden van een hoger culinair niveau. Het is een ongelooflijk cadeau: kwetsbare mensen kunnen voor 2 euro zelf geen boodschappen doen en gezond koken", aldus Ruth Allewaert. "Onze topdag is dinsdag, dan bieden we steak met frietjes aan", zegt chef-kok Joost Vandenhove. "Zelfs voedingscoach Sandra Bekkari kwam hier al eten. Ze vond onze Victoriabaars met tomatenkorstje erg lekker."





Geen concurrentie

Is het dan allemaal goed? "Het volksrestaurant is tijdens weekdagen 's middags altijd open, maar op donderdag en vrijdag ook 's avonds. Die avondshifts moeten nog bekender worden", zegt De Coene. "We merken ook dat in die eerste maand twee derde tegen marktconform tarief (14 euro, nvdr.) en een derde tegen verlaagd tarief (7 of 2 euro, nvdr.) at. Veel mensen bleken achteraf, na een sociaal onderzoek, recht te hebben op een verlaagd tarief. We brengen dat snel in orde om ons streefdoel van 50 procent tegen marktconform en 50 procent tegen verlaagd tarief te bereiken. We gaan niét in concurrentie met de reguliere horeca. Vork is ook een opleidingscentrum waarbij onze cursisten Keukenmedewerker ook een stage buiten Vork volgen. Dat kan in eigen regio onder meer al in La Dolce Vita en Kaffee Damast in Kortrijk en De Mangerie in Lauwe. Verder namen tien horecazaken al een kijkje achter de schermen van Vork, zoals The Great Wall en Fernand in Kortrijk en De Neerbeek in Bissegem. Sommigen hebben al vragen naar de invulling van vacatures. Tot slot: 30 procent van wat op tafel komt in Vork, komt van voedseloverschotten van vooral groenten, fruit en gebak."