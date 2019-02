Vorige week in Bavikhove, nu in Kortrijk: werknemers blussen brandje aan hun vuilniswagen VHS

14 februari 2019

18u07 0 Kortrijk Net als vorige week maandag hebben ook donderdag enkele werknemers van het bedrijf A3 Verhuur uit Westrozebeke een brandje geblust aan hun vuilniskar. Dat gebeurde in hartje Kortrijk. De klus was niet zonder gevaar, want de vrachtwagen rijdt op gas.

Ophaler Franky Waegebaert (50) uit Izegem en chauffeur Patrick Ftita (41) uit Ingelmunster moesten donderdagvoormiddag in Kortrijk noodgedwongen hun ronde voor het ophalen van pmd en papier & karton stopzetten. In de Kapelstraat, op Overleie, merkten de twee namelijk een brandje op. “Er was rook tussen de cabine en de laadbak”, zeggen de twee collega’s. “Toen we van dichtbij gingen kijken, zagen we ook vlammen op het chassis. We grepen onze poederblusser. Dat was een goed idee, want we kregen de vlammen heel snel onder controle. Gelukkig, want de wagen rijdt op gas.” Toen de brandweer arriveerde, hoefden de blussers enkel nog nazicht te doen.

Vervangwagen

Het vuur moet ontstaan zijn door een kapotte hydraulische leiding. Er kwam olie op een heet onderdeel terecht. De vuilniswagen kon niet meer verder en moest getakeld worden. Opmerkelijk: vorige week maandag was er een gelijkaardige brand, ook aan een ophaalwagen van hetzelfde bedrijf. Toen gebeurde dat langs de Kuurnsestraat in Bavikhove.