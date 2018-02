Voorzitterswissel bij Natuurpunt 22 februari 2018

02u28 0

Lies Vandemaele (38) stopt na vijf jaar als voorzitter van Natuurpunt in Kortrijk omdat ze zich meer op haar werk richt als directeur van Centrum Integrale Gezinszorg (CIG) Huis Ter Leye in Kortrijk.





De nieuwe voorzitter is Claude Cottyn (51). Claude engageert zich al een hele tijd voor het natuurgebied Schrijverke-Leiekant in Marke en werkt nog twee jaar als loadmaster (beladen en ontladen, nvdr.) bij het transportvliegtuig C130 bij de Belgische luchtmacht.





Hij wil zich nog meer inzetten voor natuur, nu hij in de toekomst meer tijd krijgt. Claude wil het ledenaantal, er zijn meer dan 1.350 gezinnen lid van Natuurpunt in Kortrijk, en het aantal actieve vrijwilligers verder laten groeien.





Hij heeft samen met de bestuursploeg ook de ambitie om met Natuurpunt nog natuurgebieden te kopen in de regio Kortrijk. (LPS)