Voorwaardelijke straffen na inbraak in bestelwagen 23 juni 2018

Twee dertigers uit Charleroi en het Italiaanse Turijn zijn door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van drie tot vijf maanden omdat ze in de nacht van 30 april in Kortrijk in een bestelwagen van een aannemer inbraken. "Op zoek naar water voor de kapotte radiator van mijn wagen", aldus Faysal A. (38) uit Charleroi. Hij brak de bestelwagen met een schroevendraaier open. Hassan S. (36) uit Turijn stond volgens het openbaar ministerie op de uitkijk. "Ik was op bezoek. Ik weet van niets", verdedigde hij zich. De rechter veroordeelde hem toch. (LSI)