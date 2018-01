Voorwaardelijke straf voor slaan vriendin 19 januari 2018

Een 40-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden en een boete van 300 euro omdat hij op 15 mei vorig jaar zijn vriendin enkele vuistslagen verkocht na een avondje op café. Het koppel was in een café naar het voetbal gaan kijken toen het nadien aan een nachtwinkel mis ging. Toen de vrouw wou betalen, dacht Nicolas V. dat ze aan het sms'en was en hem bedroog. Hij verkocht haar enkele rake vuistslagen. Volgens de vrouw was dat niet de eerste keer. Enkele dagen voordien, op 11 mei, stak de man de vrouw met zijn vork toen ze aan het dineren waren in restaurant De Vlasblomme in Kortrijk. De man erkende de slagen en zei dat ook hij er af en toe van langs kreeg en dat ze nog steeds met hem contact zoekt. (LSI)