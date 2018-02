Voorwaardelijke straf voor Georgiër die ex stalkt 15 februari 2018

Een 38-jarige Georgiër uit Kortrijk is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden omdat hij de voorbije maanden zijn ex aan haar appartement aan het Louis Robbeplein opzocht, lastig viel en zelfs slagen gaf. Hij moet zich laten begeleiden voor zijn alcohol- en agressieprobleem. David G. kreeg van de rechter stevig de les gespeld. "Het moet gedaan zijn, zo kan het niet verder", maakte hij de man duidelijk. David G. beloofde zijn ex met rust te laten. Hij hield zich de afgelopen weken aan zijn belofte waardoor de rechter zich toch inschikkelijk opstelde. (LSI)