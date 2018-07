Voorwaardelijke celstraffen voor Tsjetsjeens koppel 04 juli 2018

Een Tsjetsjeens koppel uit Kortrijk is veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van vier tot vijf maanden omdat ze op 8 november vorig jaar vier agenten sloegen en beten. Een politiepatrouille merkte Irina N. (48) en Dmitriy P. (46) op omdat ze zigzaggend met hun auto in de stad rondreden. Toen ze voor hun woning parkeerden, wilden de agenten Dmitriy P. in het zakje laten blazen. Hij weigerde en nam zelfs een bokshouding aan. De agenten moesten hun wapenstok gebruiken en de man in de boeien slaan. Dat werkte als een rode lap op een stier bij zijn echtgenote. Die ging op haar beurt de agenten te lijf en beet zelfs een vrouwelijke agente. Volgens de advocaat van het koppel gebruikten de agenten buitensporig geweld. Dmitriy P. brak daarbij zelfs zijn been. Een klacht bij het comité P leverde echter niets op. Aan de vier agenten moet het koppel een totale schadevergoeding van zo'n 900 euro betalen.





(LSI)