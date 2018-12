Voorwaardelijke celstraf voor man die lastercampagne hield tegen ex-werkgever Redactie

05 december 2018

12u39 0 Kortrijk Een 48-jarige man uit Zwevegem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden met uitstel omdat hij ruim twee jaar een lastercampagne voerde tegen zijn ex-werkgever. De man kon zijn ontslag niet verkroppen en ging iedereen vertellen dat de zaakvoerder corrupt was.

G. W. werd in mei 2016 met dringende redenen ontslagen bij het immobiliënkantoor Fleximmo in Kortrijk nadat bleek dat hij valsheid in geschrifte had gepleegd. De man kon dat niet verkroppen en startte een lastercampagne. De48-jarige man bedreigde en belaagde de zaakvoerder met honderden mails en berichten. Daarnaast ging hij langs bij mensen die hun huis via het immokantoor verkochten om hen aan te raden zo snel mogelijk het contract te breken omdat de zaakvoerder een stuk krapuul zou zijn. Hij spoorde ook andere mensen aan om valse verklaringen over de zaakvoerder neer te leggen. Ook diende G. W. bij alle soorten instanties klachten in waarbij het immokantoor ontelbare controles kreeg waar telkens niets werd gevonden. Eén keer moest de zaakvoerder zich zelfs gaan verantwoorden bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars die kunnen beslissen over de vergunning van een immomakelaar. Ook hier werd hij uiteindelijk over de hele lijn vrijgesproken. Naast de voorwaardelijke celstraf moet de man ook een geldboete van 800 euro betalen. Aan de zaakvoerder van het immobiliënkantoor moet hij 1.000 euro betalen en aan het immokantoor zelf moet hij een schadevergoeding van 7.505 euro betalen. G. W. liet meteen na de uitspraak al horen dat hij zeker in beroep gaat tegen het vonnis.