Vooruit stelt verrassende kandidaten voor 02 mei 2018

02u36 2 Kortrijk Kortrijk Vooruit verrast. Nadat eerder gewezen Unizo-voorzitter Dirk Dupont (64) uit Bellegem als lijsttrekker voorgesteld werd, maakt Vooruit nieuwe namen bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Gaetan Vanmeenen (25) van handelszaak Crinkles in winkelcentrum K krijgt plaats 5 en steunt jonge ondernemers. Dirk Coopman (55), uitbater van brasserie 't Eiland in de Kapucijnenstraat, krijgt plaats 7. Met Jamal Qnioun (37) op plaats 9 krijgt Vooruit voet aan de grond in de moslimgemeenschap.





Rolstoelpatiënt David Marinelli (25) zet zich voor een betere toegankelijkheid in. Ook Gaston Laverge (70), erevoorzitter van Horeca Zuid-West-Vlaanderen en gewezen zaakvoerder van café Tempeliers op de Graanmarkt, krijgt een nog te bepalen plaats.





De nieuwe kandidaten kiezen voor Vooruit omdat het een vrije en kleurrijke burgerpartij is. "We gaan voor een volledige lijst met 41 namen, waarin mannen en vrouwen en alle deelgemeenten evenwichtig vertegenwoordigd zijn", zegt voorzitter en lijstduwer Geo Verstichel (65). OCMW-raadslid Dominique Vanbossele (57).





(LPS)