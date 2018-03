Vooruit neemt deel aan verkiezingen 14 maart 2018

De politieke beweging Vooruit, met vooral gewezen leden van N-VA, wordt een politieke partij. Vooruit neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, met als slogan 'politiek is er om mensen vooruit te helpen'.





De partij staat voor vernieuwend, Vlaams en sociaal. Voorzitter is Geo Verstichel, gewezen voorzitter van N-VA. Ondervoorzitter is Marniek De Bruyne. Vooruit stelt zich onder meer vragen bij de verlaging van de Leieboorden aan de Broeltorens omdat de parking op de kaaien weg is.





Vooruit vindt ook de komst van het volksrestaurant aan de Doorniksetunnel niet nodig. De partij geeft nu donderdag om 16 uur uitleg over de deelname aan de verkiezingen, in brasserie 't Eiland in de Kapucijnenstraat. (LPS)