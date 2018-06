Vooruit grillt gratis voor inwoners 21 juni 2018

Burgerpartij Kortrijk Vooruit en de slagersbond Zuid-West slaan de handen in elkaar om op zaterdag 30 juni een grillmiddag te houden in De Warande in Heule.





"Dat doen we om het vakmanschap en het vlees van de lokale slagers in de regio Kortrijk te promoten", zegt lijstduwer Geo Verstichel van Vooruit. De slagers leveren het vlees aan brutoprijs. Vooruit liet zich inspireren door Vincent Van Quickenborne (Open Vld) van Team Burgemeester, die recent uitpakte met de evenementen 'eten met de burgemeester' en 'op de koffie met de burgemeester'.





Wie samen met drie vrienden door Vooruit getrakteerd wil worden op gratis tapas: mail naar geo.verstichel@telenet.be of tel. 0477/97.12.87. De plaatsen zijn beperkt. (LPS)