Vooruit gaat voor horeca 23 mei 2018

Ook Kortrijk Vooruit wil horeca-uitbaters op haar lijst. De burgerpartij strikt Nancy Courtens, die met haar man Roelof Stoepker bistro St.-Omer in Bellegem runt. Ze helpt verder in de nachtopvang voor daklozen in Kortrijk. De dame krijgt op de lijst een top tien-plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze vraagt meer inspanningen om de kloof tussen autochtonen en allochtonen te dichten en zet zich in voor de deelgemeenten. Zo vindt ze in Bellegem het groenonderhoud en het onderhoud van het kerkhof niet goed. Ze vraagt meer vuilbakken en camerabewaking. Ze vraagt verder actie tegen snelheidsduivels in bepaalde straten en tegen het verdwijnen van buurtwinkels.





(LPS)