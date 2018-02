Voortaan ook geboorteaangifte in AZ Groeninge 06 februari 2018

02u54 0 Kortrijk Er worden jaarlijks gemiddeld 1.700 kinderen geboren in de materniteit van AZ Groeninge in Kortrijk. Kersverse ouders kunnen nu ook in het ziekenhuis zelf de geboorteaangifte in orde brengen.

Dat kan in een loket, telkens op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur. Je maakt gewoon een afspraak via https://opafspraak.kortrijk.be/internetafspraken en doet de aangifte in het ziekenhuis zelf. "We evalueren stelselmatig en passen indien nodig de tijdsblokken aan", zegt schepen van Burgerzaken Arne Vandendriessche (Open Vld).





"Er komt al zoveel kijken bij de geboorte van een kind dat een extra verplaatsing naar het stadhuis niet evident is", aldus de schepen. Ook gemeenteraadslid Astrid Destoop (CD&V) stelde het loket in het ziekenhuis voor. Het loket heeft onder meer een beveiligde verbinding met het stadhuis en een bijkomend register van de burgerlijke stand en is goedgekeurd door de Procureur des Konings. Maandag maakte een eerste ouderpaar er gebruik van.





