Voortaan álle plastic in blauwe pmd-zak PROEFPROJECT UITGEBREID NAAR ALLE GEMEENTES JOYCE MESDAG

30 juni 2018

02u43 3 Kortrijk Vanaf vandaag mag je in alle Imog-gemeentes álle plastic verpakkingen in de pmd-zak stoppen. "Op jaarbasis kunnen we op die manier 8 kilo plastic per inwoner uit de restafvalzak houden, en via recyclage een nieuw leven bezorgen."

Sinds maart 2016 hebben alle inwoners van Waregem geen blauwe pmd-zak meer, maar een paarse p+md-zak, waar ze naast het traditionele pmd-afval (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, red.) ook alle andere plasticverpakkingen in mochten weggooien. Daarnaast hebben ze ook een doorzichtige zak, waar ze zachte plastic zoals folies en plastic zakjes in mogen sorteren.





"Voor de start van het proefproject, telden we nog 140 kilogram restafval per inwoner per jaar. Sinds de invoering van de paarse zak is dat nog 132 kilogram. Dat is dus 8 kilogram aan plastic dat niet in het restafval is beland", zegt Rik Soens, voorzitter van de Raad van Bestuur.





37 miljoen euro

Imog wilde met zulke positieve resultaten het proefproject graag uitbreiden naar de rest van de regio, maar dat kost geld. Fost Plus, een beheersorganisatie van de verpakkingsindustrie, maakt nu als recyclagebedrijf 37 miljoen euro per jaar vrij om die plastic stroom in te zamelen, te sorteren en te recycleren. Onder druk van onder andere Imog en OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.





"Maar ook omdat we het als onze maatschappelijke plicht zien om die inspanning te leveren", zegt Patrick Laevers van Fost Plus. "Het is een grote investering, uiteraard, maar uiteindelijk zal die investeringskost gedrukt worden door het geld dat de sector wint door het plastic te hergebruiken."





Vanaf vandaag wordt, als eerste regio in België, het proefproject met de paarse zak overal uitgerold. "Opgelet: het blijft de 'blauwe zak' die iedereen liggen heeft thuis', zegt Soens.





Eenvoudige boodschap

"Alleen mag je er voortaan véél meer in kwijt. Charcuteriepotjes, aardbeien- en frambozenpotjes, traiteurpotjes, botervlootjes ... Alle harde plasticverpakkingen mag je voortaan in de blauwe zak stoppen. Een eenvoudige boodschap, die een sterk resultaat zal hebben. Als we de 8 kilogram per inwoner in Waregem doortrekken naar alle 233.000 inwoners in de IMOG-regio, schatten we dat er 1,9 miljoen kilogram plastic uit de restafvalzak wordt gehouden.





"Dat betekent een enorme hoeveelheid CO2 minder in de lucht, doordat minder afval wordt verbrand", zegt Jan Verheyen van OVAM.





"We streven ernaar om tegen 2021 ál het plastic in heel België uit de restafval te houden. Tegen januari 2019 willen we overal een tussenstap hebben ingevoerd.In deze regio zijn we dus eerst met die tussenstap." Het gaat concreet om de IMOG-gemeentes Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem. Menen, Wevelgem en Lendelede werken met een andere intercommunale.