Voornaam veranderen nu ook gratis in Kortrijk 01 augustus 2018

In Kortrijk is het vanaf 1 augustus mogelijk om gratis een nieuwe voornaam aan te vragen.





Tot liep die procedure, die tot anderhalf jaar kon duren en 490 euro kostte, via de FOD Justitie. Vanaf morgen is het de schepen van Burgerzaken die groen ligt moet geven. Is er geen bezwaar en kan de aanvrager de nodige documenten voorleggen, dan zal de voornaamswijziging binnen enkele dagen worden afgerond. Enkel indien bijkomend onderzoek nodig blijkt, kan de procedure tot drie maanden duren. Steden of gemeenten beslissen zelf hoeveel ze voor die service aanrekenen.





Kortrijk beslist om dat gratis te doen. "We gaan ervan uit dat Kortrijkzanen niet lichtzinnig hun voornaam laten veranderen. Daarom wil ik deze mensen ook niet op kosten jagen", zegt schepen Arne Vandendriessche (Open Vld).





In 2017 vroegen in Kortrijk 8 personen een nieuwe voornaam aan. De FOD Justitie blijft wel bevoegd voor beslissingen over familienaamswijzigingen. Die kostprijs bedraagt 49 euro. (JME)