Voormalig volksvertegenwoordiger Marc Olivier (78) overleden Joyce Mesdag

16 december 2018

14u59 0

Voormalig CD&V-volksvertegenwoordiger Marc Olivier uit Kortrijk is zaterdagmorgen op 78-jarige leeftijd overleden. Olivier was volksvertegenwoordiger van 1974 tot 1995, en gemeenteraadslid in Kortrijk van 1977 tot 1994. Hij was ook voorzitter van de West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij. Naast zijn naast zijn beroep als politicus was hij jarenlang actief in tal van Raden van Bestuur, onder meer van de Rhizoscholengroep, maatwerkbedrijf De Waak, De Branding en De Achtkanter, twee organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking. “Mijn vader was enorm sociaal geëngageerd”, zegt dochter Kaat. “Hij zette zich het meeste in voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Zijn gezondheid was de laatste tijd sterk verslechterd. Hij is overleden in wzc De Pottelberg zaterdagmorgen.” De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 22 december om 11 uur in de Sint-Elisabethkerk van Kortrijk.