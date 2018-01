Voormalig voetballer Eric Duijck overleden 22 januari 2018

02u32 1 Kortrijk Vrijdagavond is voormalig voetballer Eric Duijck op 68-jarige leeftijd overleden in AZ Groeninge aan de gevolgen van een trombose. Eric groeide op in Heule en begon op 10-jarige leeftijd te voetballen bij Noordstar Heule.

Na de jeugdafdelingen werd hij bij de eerste ploeg verschillende seizoenen topscoorder met ruim dertig doelpunten. Als sterspeler kon hij na drie seizoenen aan de slag bij Sporting Menen dat toen in derde nationale speelde. Na twee seizoenen keerde hij terug naar Heule. Na een actieve voetbalcarrière bleef Eric nog vele jaren actief bij Noordstar Heule tot hij afscheid nam in 2004. Eric was getrouwd met Tania Verschaeve en had met Dimitri en Saskia twee kinderen uit zijn eerste huwelijk, zeven klein- en twee achterkleinkinderen. Dochter Saskia laat weten dat er op vrijdag 26 januari afscheid wordt genomen van haar vader om 14 uur in het crematorium in Kortrijk. (XCR)