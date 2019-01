Voor wie het niet breed heeft: Deelfabriek verhuist naar oude kazerne en wordt 4 keer zo groot Peter Lanssens

19 januari 2019

20u47 0 Kortrijk De Zwevegemsestraat krijgt in 2021 een alternatief shoppingcenter. De huidige Deelfabriek verhuist van het te kleine gebouw op De Venning naar de oude brandweerkazerne aan de Zwevegemsestraat, waar er vier keer meer plaats is. Met dank ook aan Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA), die een subsidie van 1,39 miljoen euro toekent.

Er wordt dit jaar nog een architectenbureau aangesteld, de inrichting begint in 2020 en de opening staat gepland voor 2021. “We mikken op 10.000 bezoekers en 3.000 effectieve klanten per jaar. Dat is een verdriedubbeling van de huidige cijfers van de Deelfabriek”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a). Het totale project, personeels- en werkingskosten inbegrepen, kost 3,1 miljoen euro.

Het aanbod wordt ruim. Enkele voorbeelden: er komt een adviesdienst rond bijvoorbeeld groepsaankopen, ruilwinkels Swop & Go en Recircle krijgen er een stek, er komt een instrumentheek vol materiaal, fietsuitleendienst ’t Velootje en de Fietskeuken krijgen er ook onderdak. Verder komt er een pamperbank, een babytheek, de Deelpee voor muziek en games), de Toitoi voor speelgoed, de Sportrijk voor sportmateriaal en Stal 13, dat meubels een tweede leven geeft.

Sociale kruidenier

“We overwegen verder om er een sociale kruidenier in onder te brengen, met een aanbod verse voeding en groenten en fruit”, zegt De Coene. “We willen dat doen door met een bestaand initiatief rond voedselherverdeling samen te werken. De grote poort van de vroegere kazerne in de Zwevegemsestraat, rechttegenover elektrohandel Broekaert, wijkt voor een nieuwe inkom met een ruime etalage. Een soort shopping mall, goed gelegen en vlot bereikbaar. We maken er een leuke plaats van, met bijvoorbeeld ook een koffie, soep en snacks, mogelijk in samenwerking met volksrestaurant Vork. We gaan voor zestien tot twintig initiatieven in de nieuwe Deelfabriek.”

Armoede terugdringen

De Deelfabriek moet armoede terugdringen. Ook voor Kortrijkzanen uit de lagere middenklasse die niet onder de noemer arm vallen, maar het toch niet breed hebben. “Veel zaken zullen gratis zijn voor wie in armoede leeft”, stelt De Coene. “Ook de lagere middenklasse kan er terecht en voor wie het wat beter heeft, werken we met een differentiatie van prijzen, zoals bij Vork. Ook hier is iedereen welkom. We kiezen voor de kazerne omdat het pand op dit moment een erg beperkte en tijdelijke invulling heeft, terwijl het ook in een wat verloren grensgebied. De Deelfabriek drukt de uitgaven van mensen in armoede. Het verhoogt hun zelfredzaamheid omdat ze zelf keuzes maken in plaats van ze uit handen te geven. De burgerinitiatieven zijn niet stigmatiserend. Delen, ruilen en herstellen is niet iets om je voor te schamen. Steeds meer mensen doen het. Een coördinator leidt de dagelijkse werking in goeie banen.”

250 gezinnen per jaar begeleiden

“Welke doelen we er nog nastreven? 250 gezinnen per jaar begeleiden op het vlak van huisvesting, onderwijs, opleiding, gezondheid en welbevinden via een gezinsondersteuner. Veertig activeringstrajecten per jaar opstarten, om mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt stages en werkervaring te laten opdoen. Ook: activiteiten organiseren zoals bijvoorbeeld workshops rond bewust en duurzaam consumeren en het regelmatig houden van een repaircafé.”

Sociaal-economische stadsontwikkeling

Schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester) vindt de keuze voor de oude brandweerkazerne terecht: “Door daar de Deelfabriek onder te brengen, zorgen we voor een sociaal-economische stadsontwikkeling in deze buurt, terwijl we ons stadspatrimonium ook een nieuwe invulling geven. Een innovatief sociaal concept als de Deelfabriek past perfect in de mix van nieuwe functies die we in dit stadsdeel realiseren. De wijk is aan een opwaardering bezig. Zo loopt er een bouwaanvraag van Wonen Regio Kortrijk voor de renovatie van de sociale woonwijk in de Tuighuisstraat. De kazerne werd gebouwd in 1940. De beroepsbrandweer verhuisde in 1982 naar de nieuwe kazerne in de Doorniksesteenweg. Het gebouw deed daarna nog lang dienst als stadsdepot en als kazerne voor de vrijwillige brandweer. Het gebouw is sinds 2003 beschermd omdat het een toonbeeld is van modernistische architectuur in Kortrijk. De strakke toren voor het drogen van de brandslangen, met het opvallend glazen trappenhuis ook, is beeldbepalend voor deze buurt.”