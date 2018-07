Voor rechter na klunzige overvallen op pitazaak en Zeeman 04 juli 2018

"Ik had honger, zat zonder geld en leefde op straat. Door de honger kon ik niet meer nadenken." Een 19-jarige jongeman uit Kuurne vertelde gisteren aan de rechter waarom hij op 11 en 13 april een pitazaak in Kortrijk en een filiaal van winkelketen Zeeman in Deerlijk wilde overvallen. In beide gevallen moest Nicholas L. zonder buit afdruipen. Aan de kassa van Zeeman viel zijn sjaal van zijn gezicht, in Kortrijk schrikte de uitbater de jonge overvaller af met een dienblad en een slagersmes. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van één jaar voor de jongeman, die sinds half april in de cel verblijft. "Een schrijnend verhaal", aldus zijn advocaat. Hij vroeg de rechter enkel de periode van de voorhechtenis als effectieve celstraf uit te spreken. Met de hulp van zijn vader hoopt L. er opnieuw bovenop te komen. Vonnis op 13 juli. (LSI)