Voor het eerst in Kortrijk: gele hesjes Actievoerders vertragen verkeer op kluifrotonde Appel Peter Lanssens

14 december 2018

18u10 20 Kortrijk Zo’n tien gele hesjes voerden vrijdagavond voor het eerst actie in Kortrijk. Actievoerders vertraagden tijdens de spits het verkeer op de kluifrotonde Appel. De actie is ondertussen afgelopen.

De gele hesjes staken keer op keer tergend traag het zebrapad aan de kant van het Conservatoriumplein en de Zandstraat over, tot frustratie van de automobilisten. Er stonden lange files. De politie was op de hoogte van de actie en hield een oogje in het zeil. Er waren geen incidenten. “We protesteren tegen de stijgende brandstofprijzen, de dalende koopkracht en de oneerlijkheid in de maatschappij, waar de rijken te weinig belastingen moeten betalen”, stelden poetsvrouw Charlotte Jennard en zelfstandige Benny D’Hespeel. De actievoerders kwamen uit de hele regio. Ze maakten geen amok. “Wij doen niet mee aan baldadigheden, we willen op een positieve manier de problemen in onze samenleving aankaarten. We zijn ook niet politiek gebonden. We hopen snel medestanders te vinden en promoten daarom de Facebookpagina ‘de echte gele hesjes’. Zodat de politiek naar ons luistert”, aldus de actievoerders. De Facebookpagina heeft al een kleine 2.000 leden.