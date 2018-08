Voor het eerst in 40 jaar ruim 76.500 inwoners 18 augustus 2018

02u52 2 Kortrijk Kortrijk haalt met 76.570 inwoners voor het eerst in 40 jaar de kaap van 76.500. Dat blijkt uit het bevolkingsregister, met cijfers van 7 augustus. Wie naar Kortrijk verhuist, komt meestal uit buurgemeente Wevelgem.

"De mooie cijfers tonen duidelijk aan dat Kortrijk aan populariteit wint. Ruim 2.000 mensen van buiten Kortrijk zijn de afgelopen zeven maanden in onze stad komen wonen", zegt schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld).





De meeste mensen die naar Kortrijk verhuizen, komen uit Wevelgem (208 in de afgelopen zeven maanden). De top tien omvat verder Harelbeke (194), Menen (138), Zwevegem (103), Kuurne (84), Gent (78), Roeselare (59), Izegem (43), Waregem (41) en Moeskroen (41).





"We zijn het populairst bij onze buren", stelt Arne Vandendriessche.





Gent zesde

"Maar we winnen ook verder aan populariteit. Zo prijkt Gent op de zesde plaats. Ook boeiend: we weerleggen nu eerdere bevolkingsprojecties die een dalend aantal inwoners voorspelden vanaf 2015. Ik ben blij dat we het tegendeel bewijzen." Opmerkelijk is de stijging in de categorie van de 25- tot 34-jarigen, die van 9.600 begin 2017 naar ruim 10.000 gaan nu. De categorie van 35- tot 44-jarigen stijgt lichtjes, van 9.000 begin 2017 naar 9.200 nu. "Kortrijkse jongeren zwermen eerst uit, maar keren na hun avontuur steeds vaker naar onze stad terug", vervolgt Arne Vandendriessche.





Braindrain

"We hebben lang moeten vechten tegen de braindrain uit onze stad, maar het tij is nu duidelijk aan het keren", aldus de schepen.





(LPS)