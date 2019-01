Voor het eerst in 30 jaar boksgala in Kortrijk: Delfine Persoon verdedigt wereldtitel Peter Lanssens

09 januari 2019

10u22 0 Kortrijk Er is voor het eerst in 30 jaar nog eens een professioneel boksgala in Kortrijk. Delfine Persoon, al meer dan vier jaar WBC-wereldkampioene bij de lichtgewichten, verdedigt op zaterdag 9 maart in zaal XXL in beurzencentrum Xpo voor de tiende keer haar titel. 2.000 mensen kunnen het spektakel volgen.

Het boksgala Kortrijk wordt door No Nonsense van Kurt Goethals georganiseerd. Goethals legt de nodige adelbrieven voor. Zo is hij met No Nonsense ook de man achter de voorbije WK- en EK-voetbaldorpen op het Schouwburgplein, om een voorbeeld te geven. “Ik ben als ondernemer altijd op zoek naar uitdagingen”, zegt hij. “Boksen opnieuw naar Kortrijk brengen, en dan nog met een kamp voor een wereldtitel, past perfect in dat plaatje. Want het is niet alledaags. We gaan op 9 maart vanaf 19 uur voor een kolkende en uitbundige zaal, vol entertainment en beleving. Er is plaats voor 2.000 toeschouwers. Ik hoop op minstens 1.000 aanwezigen, om Persoon naar haar tiende titel te schreeuwen. Er zijn momenteel nog onderhandelingen bezig over wie de tegenstander van Delfine Persoon zal zijn. Er zijn ook nog drie andere profkampen op het gala. En amateurboksers krijgen eveneens een kans om drie kampen uit te vechten.”

Originele netwerkavond

De ticketverkoop is gestart. Er zijn veel opties met staan- en tribuneplaatsen en zitplaatsen aan de ring. Er zijn ook VIP-formules. “Want bedrijven kunnen van dit uniek evenement een originele netwerkavond maken”, zegt Goethals. “Ik hoop dan ook dat de bedrijfswereld het nu al in de agenda met rood als ‘niet te missen’ aankruist. Wat het organiseren van het boksgala mij kost? Dat is interne keuken”, besluit Kurt Goethals met een glimlach. De ticketprijzen starten aan 25 euro, voor een staanplaats. Info: www.boksgalakortrijk.be.