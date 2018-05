Voor het eerst freakshow op Alcatraz, ook dubbel zo grote bartent 31 mei 2018

02u31 0 Kortrijk Dit jaar komt voor het eerst een 'freak show' langs op metalfestival Alcatraz, met extravagante figuren. "Dat past wel bij het duistere metalkantje", zegt persverantwoordelijke Bernard De Riemacker.

Ook nieuw is dat de bartent, El Presidio, dubbel zo groot wordt als vorig jaar.





"De tent, waar onder meer speciaalbieren in glazen worden geserveerd, was vorig jaar te populair om iedereen een plaatsje te kunnen geven. Daarom zorgen we nu voor een grotere tent, met ook meer zitplaatsen."





Korting buurtbewoners

Voor de jubileumeditie vorig jaar, werd het festival uitgebreid van 2 naar 3 dagen, en van 1 podium naar 2 podia. Daar komt dit jaar geen verandering in. Inwoners uit Zwevegem en Kortrijk zullen op de komende editie van Alcatraz tegen een gunstig tarief tickets kunnen kopen voor de vrijdagavond. Vorig jaar, naar aanleiding van de 10de editie van het festival, werden zij vrijdagavond nog op een gratis ticket getrakteerd. "Maar door onze mooie affiche dit jaar is het niet mogelijk om net als vorig jaar gratis tickets uit te delen", aldus De Riemacker. "We hebben Status Quo kunnen strikken voor die avond, Dee Snider, Brides of Lucifer (de metalversie van Scala) en Diablo Blvd. Van Alex Agnew. Omdat we toch iets willen doen voor onze buren, betalen zij maar 29,90 euro voor een ticket die avond, in plaats van 50 euro." Er zullen - in tegenstelling tot vorig jaar - ook enkele kleine optredens plaatsvinden. Alcatraz vindt plaats op 10, 11 en 12 augustus. Meer info vind je op https://www.alcatraz.be/nl.





(JME)