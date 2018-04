Vonnis rond groothandelsmarkt 21 april 2018

Het stadsbestuur van Kortrijk wil de stedelijke groendienst en dienst huisvuil verhuizen van de Rekkemsestraat in Marke- die gebouwen zijn gekocht door weefmachineproducent Van de Wiele- naar de hal op Vier Linden in Heule waar de groothandelsmarkt zit. De markt moet er op 1 augustus sluiten. Maar de handelaars verzetten zich in het vredegerecht. Er is nu een definitief vonnis. De vrederechter stelt hierin dat ze niet bevoegd is om de stad Kortrijk al dan niet te verbieden om er de groothandelsmarkt te sluiten. Maar de vrederechter zegt tegelijk dat de stad de openingen van de magazijnen naar de markthal niet mag afsluiten. Of er een hoger beroep komt is nog niet duidelijk. Want ook Bart Weekens, ombudsman van Kortrijk, probeert momenteel om een oplossing uit te werken. Er is eventueel sprake van een verhuis van de groothandelsmarkt. Dat kan mogelijk naar de Weggevoerdenlaan in Kortrijk, waar Van Marcke de distributie afstoot (de sanitairspecialist bouwt een nieuw distributiecentrum op de uitbreiding van de transportzone LAR in Aalbeke, nvdr.). Of naar de Mewaf-site in de Iepersestraat in Heule, die ook verlaten wordt door Van Marcke. (LPS)