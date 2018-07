Volys bouwt nieuwe vestiging in Wittestraat 16 juli 2018

Het bedrijf Volys breidt in de loop van 2019 uit met een nieuwe vestiging in de Wittestraat nabij de R8 in Heule. Volys, gespecialiseerd in kalkoen- en kipbereidingen, kampt met plaatsgebrek in de thuishaven in de Oudstrijderslaan in Lendelede. Het plan was eerst om daar uit te breiden, maar het Vlaams Gewest vindt dat Volys er nu al te groot is omdat het bedrijf er in een woonwijk ligt. Dus werd er dertien hectare grond op een industrieterrein in de Wittestraat in Heule gekocht, op nog geen 5 kilometer van Lendelede. Wat niét betekent dat de moedervestiging in Lendelede, waar zo'n 500 personeelsleden werken, wordt verlaten. Volys startte er in 1946 als kippenslachterij en groeide uit tot een toonaangevende Europese speler. Het bedrijf heeft een jaaromzet van meer dan 100 miljoen euro. (LPS)