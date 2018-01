Volksfiguur wordt gecremeerd 02u29 0

Jozef 'Jefke Skete' Dekimpe (75), de in de binnenstad gekende volksfiguur die afgelopen vrijdag in zijn woning op het Vandaleplein overleed, wordt gecremeerd. Jefke woonde lang in Heule, maar verhuisde eind jaren 90 naar Kortrijk. De gewezen werknemer van De Post (nu Bpost) was in veel cafés in hartje Kortrijk een graag gezien man. De uitvaartdienst is op vrijdag 19 januari om 14 uur in crematorium Uitzicht in de Baertlaan op Hoog Kortrijk. Na de crematie wordt zijn as uitgestrooid op een weide van de aanpalende begraafplaats. (LPS)