Volksfiguur overleden 02u24 1 repro Peter Lanssens Jefke Skete.

De binnenstad verliest met Jozef Dekimpe (73) een volksfiguur. De postbode op rust, beter gekend als 'Jefke Skete', overleed in de nacht van donderdag op vrijdag bij hem thuis op het Vandaleplein. Hij was al een tijdje op de sukkel met zijn gezondheid. 'Jefke Skete' was een bon vivant, die graag op café zat zoals in St.Georges in de Voorstraat, West-Vlaanderen op de Grote Markt en Tartine aan het Sint-Maartenskerkhofplein. "Een aangename en grappige kerel, door iedereen graag gezien", zegt Charly Vandenheede, gewezen uitbater van West-Vlaanderen en nu baas van bar-restaurant Streat in de Handboogstraat. "Ook de marktkramers van de maandagmarkt hadden hem heel graag", aldus Charly. "Onze deelneming, in naam van de horecabazen in het centrum. We gaan hem missen", stelt Johan Verniest van St.Georges. Wanneer de uitvaart is, is nog niet duidelijk. (LPS)