Volksfiguur 'Berre Andjoen' overleden 02 maart 2018

02u51 0

Kortrijk verliest met Robert Dupont (73) alias 'Berre Andjoen' een volksfiguur. De oud-werknemer van staaldraadfabrikant Bekaert in Zwevegem, die ook 36 jaar in Bellegem woonde, overleed donderdagvoormiddag. Hij woonde samen met zijn vrouw Francine in de Proosdijstraat op Overleie en laat een dochter en kleinzoon achter. Hij dankte zijn bijnaam 'Berre Andjoen' aan zijn geheim recept om ajuinen in te leggen. Hij pelde ze en legde ze in een mengsel met onder meer vijf soorten peper, waardoor de ajuinen een jaar later nog vers waren. Hij kende er succes mee en deed het jaren voor vrienden en kennissen, maar ook voor op tombola's en kaartingen en in restaurants en cafés. Hij had nooit last van tranende ogen. Meer nog, zo'n 15 jaar geleden pelde hij eens 42,5 uur ajuinen in toenmalig café De Nieuwe Katte in Bellegem, en verkocht ze per bokaal. Zijn stunt bracht 2.500 euro voor hartpatiëntjes op. Hij zat op Overleie vaak in broodjeszaak Kiki's Corner en volkscafé De Groene Kikker. "Hij was door iedereen graag gezien omdat hij altijd plezier had en goed van hart was", zegt Barbara Hoorelbeke van De Groene Kikker. De uitvaartdienst is op donderdag 8 maart om 10 uur in de Sint-Elooiskerk. (LPS)