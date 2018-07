Volksfeesten strikken De Romeo's 19 juli 2018

Kooigem staat zaterdag in rep en roer. Op de nationale feestdag is het tijd voor de Volksfeesten op Kooigemplaats. Er zijn optredens van Bandit om 19.30 uur, Johan Veugeleur om 20.30 uur, Salim Seghers om 21.30 uur, Sergio om 22.30 uur en De Romeo's om 23.30 uur. Kooigemplaats wordt gezellig aangekleed met bars en eetstandjes. Je hebt er ook de drukbeklante volkscafés Sint-Laurentius en Casino. De ambiance is zaterdag dus verzekerd. (LPS)