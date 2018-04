Volkse kermis schenkt 12.000 euro weg 26 april 2018

De jongste editie van de Volkse Kermis, op 25 juni in Anzegem, bracht 12.000 euro op. Er gaat 4.000 euro naar De Hoge Kouter in Kortrijk, waar jongeren met een verstandelijke beperking dagopvang en begeleiding krijgen.





De Hoge Kouter koopt dynamische infoborden met het geld. Groep Ubuntu krijgt ook 4.000 euro. De organisatie, die mensen met een beperking steunt, gebruikt het geld om werk te maken van rustplaatsen in een atelier in de Ganzenhofstraat in Avelgem. Nog eens 4.000 euro gaat naar een gemeenschappelijke ruimte voor Drieweg. Dat bouwproject in de Kruisweg in Anzegem omvat twaalf serviceflats, aangepast aan de noden van hulpbehoevende mensen met een beperking. (LPS)