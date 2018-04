Volkscafé De Lille neemt nieuwe start 04 april 2018

De Lille in de Stasegemsesteenweg, aan het kanaal Bossuit-Kortrijk, is heropend. Het volkscafé was sinds eind 2017 dicht. Met Evelyne Egels (36) is er een nieuwe uitbater. "De prima ligging, er passeren hier veel fietsers en wandelaars, spreekt me aan", zegt Evelyne, die het in bijberoep doet. Ze is ook kassierster in het benzinestation van Shell aan de autosnelweg E17 in Marke. "De inrichting blijft hetzelfde", vertelt Evelyne. Een Bockor-pils, brouwerij Omer Vander Ghinste is eigenaar van De Lille, kost er 1,7 euro. "Wat toch goedkoop is", vervolgt Evelyne. "Ik toon voetbal- en wielerwedstrijden. En ik zou graag een kaartersclub beginnen. In het café staan ook een tafelvoetbal, een pooltafel, een slots spel en een jukebox. Het is een pintencafé, maar er zijn ook sterke dranken." De Lille is telkens van woensdag tot en met zondag open, vanaf 10 uur.





(LPS)