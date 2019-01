Vol perron vertrekt vanuit Kortrijk naar de klimaatmars Joyce Mesdag

27 januari 2019

17u13 0 Kortrijk Kortrijk was goed vertegenwoordigd in de klimaatmars van vandaag: met de trein van 11 uur vertrok alvast een vol perron richting Brussel. “Het loopt verkeerd, en de politiek heeft genoeg uitgesteld. Er moet nú iets gebeuren.”

Sien Vandevelde (23) en Liselotte Vandevelde (33) hadden wie interesse had om aan de klimaatmars deel te nemen via Facebook opgeroepen om samen met de trein naar Brussel te trekken. “Omdat we ook vanuit onze stad Kortrijk een sterk signaal willen geven naar de beleidsmakers.” De dames kennen elkaar van bij CD&V. “Maar dit is géén initiatief vanuit onze partij. Het klimaat is een thema dat iedereen aanbelangt. Het overstijgt partijgrenzen, en zelfs landgrenzen.”

Over hoeveel deelnemers ze verwachtten, durfden ze zich niet echt uitspreken. “Want het weer zit écht niet mee, en het is uiteindelijk ook wel een stevige verplaatsing naar Brussel. Of we hier straks nu met 10 of 100 mensen staan, het toont dat Kortrijkzanen geëngageerd zijn, en als ze iets willen, dat ze er samen voor gaan. We hopen dat de critici, die zeiden dat veel jongeren enkel deelnamen aan de voorbije klimaatmarsen omdat ze een dagje konden spijbelen, vandaag lik op stuk krijgen. Jongeren beseffen echt wel waar het om draait, en het is hen niet om een dagje weg van school te doen.”

“Eigenlijk zou het woord spijbelen zo stilaan vervangen mogen worden door de term ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’”, stelt Siens mama Franceska Verhenne, tegelijk ook directeur bij RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen. “Ook wij hadden enkele leerlingen die gespijbeld hebben. Elk maar één keer, om een signaal te kunnen geven, maar tegelijk ook niet te veel lessen te missen. De jongeren deden het echt wel niet omdat ze aan een dagje school wilden ontsnappen, hoor.”

Voor Jaëlle Verhulst (18) uit Harelbeke en Febe Dewitte (16) uit Stasegem was het de eerste klimaatmars vandaag. “Mijn school Spes Nostra Kuurne is vrij streng voor spijbelaars, dus ik heb gewacht tot ik eens een vrije dag had om mee te stappen in een klimaatmars”, zegt Jaëlle. “Ik erger me dood aan mensen die het klimaatprobleem ontkennen, en aan het feit dat er te weinig wordt gedaan om het probleem aan te pakken. Ik hoop dat de klimaatmarsen iets teweeg brengen.”

Thomas Vanneste en Els Artois trokken met hun kinderen Simon en Suzanne richting Brussel. “Want de mensen moeten stoppen met bomen kappen”, zegt Suzanne. “En er zijn te veel uitlaatgassen van auto’s, en daardoor smelten de ijsblokken, en overstroomt het overal”, zegt Simon. “We willen tonen dat we solidair zijn met de jeugd die de voorbije marsen heeft meegewandeld”, zegt Els.

“Het is hoog tijd dat er iets gebeurt”, zegt Yna Haemers. “Want de wereld is vies en de lucht stinkt, het is niet meer leuk.”

Luna Bettens was vandaag al aan haar derde mars toe. “Ik had eigenlijk familiefeest vandaag, maar aangezien ik al op twee donderdagen ben mee gaan stappen, wilde ik dat vandaag, op een zondag, zéker doen. De klimaatmars geeft een belangrijke boodschap. Het loopt verkeerd, en de politiek heeft genoeg uitgesteld. Er moet nú iets gebeuren. Van wat Bart De Wever zei gisteren, word ik zeer boos. Economische groei is belangrijk ja, maar onze toekomst is nóg belangrijker.”