Vol marktplein verwelkomt babyreus Emma 22 mei 2018

De Grote Markt is zondag volledig volgelopen voor de voorstelling van de baby van de reuzen Manten en Kalle.





Het meisje, dat Emma werd gedoopt, is meteen 6 jaar oud, 5,10 meter groot en weegt 308 kilogram. Manten en Kalle zijn getrouwd in 1937, de tijd was dus meer dan rijp voor een zoon of dochter. De reus is een creatie vzw bolwerk, en toch wel anders dan de doorsnee reuzen. Emma kan immers haar hoofd en armen en benen bewegen dankzij vijf mensen die haar manipuleren. In welke richting ze met haar ogen kijkt, wordt bepaald met behulp van een afstandsbediening. Emma is gemaakt van polyester. Ze heeft felblauwe ogen en natuurlijk haren gemaakt van vlas. Haar kledij is gemaakt door textielartieste Roos Van den Dries. Die koos voor een witte jurk met rode bollen, een knipoog naar de kleuren van de stad. (JME)