Voka pleit voor realistische oplossingen en quick-wins in K-R8 dossier CDR

22 januari 2019

Werkgeversorganisatie Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen heeft de ambitie om van West-Vlaanderen tegen 2025 de regio met de hoogste graad van ondernemerschap van West-Europa te maken. Om hierin te slagen moeten in de regio enkele essentiële mobiliteitsdossiers zoals het Kortrijkse K-R8 dossier en de arbeidskrapte dringend worden aangepakt.

“Een goede bereikbaarheid van bedrijven is niet alleen essentieel op logistiek vlak, maar ook voor vlot woon-werkverkeer”, opent Matthieu Marisse. “Op vlak van watergebonden transporten zijn we vragende partij om het kanaal Bossuit-Kortrijk te optimaliseren. Het moet een topprioriteit zijn voor de volgende Vlaamse Regering. Dankzij het kanaal kunnen bedrijven een aanzienlijke tijdswinst boeken en zijn ze ook vanop de Leie bereikbaar. De realisatie van een Regionaal Overslag Center zou ook bedrijven die niet langs het water liggen bereikbaar maken via het water.”

Inzake transport over de weg zijn vijf dossiers in Zuid-West-Vlaanderen prioriteit voor Voka. “We stellen vast dat we in onze regio steeds vaker stilstaan. Het lijstje van infrastructuurdossiers wordt schandalig groot, maar de middelen blijven achter. Zo staat de aansluiting van de A19 en de R8 in Kortrijk al meer dan 20 jaar op de agenda maar het dossier is de administratieve mallemolen nog niet eens gepasseerd. Daarnaast moet een nieuw op- en afrittencomplex in Aalbeke, waar de E403 en E17 samen komen, zorgen voor een vlottere doorstroming en willen we dringend actie in het Kortrijkse K-R8 dossier. Die mobiliteitsknoop moet dringend ontward worden. Men moet focussen op realistische oplossingen en quick-wins, niet op onrealistische droombeelden. We willen echt een engagement van de Vlaamse Regering om dit punt prioriteit te geven. Nog langs de E17 moet het kruispunt Belgiek in Deerlijk worden afgewerkt en de op- en afrittencomplex in Waregem opnieuw worden ingericht. In Menen-Wervik is er tot slot nood aan een verdubbeling van de capaciteit op de N58.”

Naast investeringen in infrastructuur hamert Voka ook op investeringen in innovatie en in mensen. “In Midden- en Zuid-West-Vlaanderen vind je de aller krapste arbeidsmarkt van Vlaanderen. Dit zet een ongelofelijke rem op de groei van onze bedrijven en bijgevolg op de welvaart en het welzijn in de regio”, aldus Marisse. In eerste instantie wil Voka de 60.000 inactieven in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen activeren. Dit zijn onder meer mensen uit kansengroepen en personen met een beperking. Ook kijken ze over de grenzen, richting Wallonië, Noord-Frankrijk maar ook verder. Positieve noot tot slot is dat er eindelijk een kentering lijkt te komen in de jarenlange braindrain en dat Voka durft te spreken over een lichte braingain.