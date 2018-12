Vogel for Life brengt 8000 euro op voor het Centrum ter Preventie van Zelfdoding Maxime Petit

Robbert Vandaele en zijn team van de Geverfde Vogel bleven zo goed als vier opeenvolgende dagen open voor de Warmste Week van Studio Brussel. In die 90 uren werd er een bedrag van maar liefst 8000 euro verzameld. Dat geld gaat naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Op zondag sloot Robbert in samenwerking met Studio Brussel en met de stad Kortrijk Vogel For Life af een minifestival in de Reynaertstraat. De medewerkers en artiesten boden hiervoor gratis hun diensten aan. “We rekenden op 1000 feestvierders maar door het regenweer bleef de grote massa uit op het slotevent. Toch blikken we terug op een zeer geslaagd en sfeervol festival”, zegt een uitgeputte Robbert Vandaele. “Ik heb het vaak emtioneel lastig gehad maar de steun van de klanten heeft me enorm veel deugd gedaan. Op vier dagen heb ik ongeveer 5 uren geslapen. Ja, ik sluit deze actie dus versleten maar voldaan af.”