Voetweg krijgt dringend herstel 22 maart 2018

Het Konijntjespad loopt naar de Doornikserijksweg (N50). "De asfaltverharding is verbrokkeld, waardoor de onderliggende steenslag bloot ligt", zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). "De heraanleg duurt tot eind april." De voetweg is tijdens de werken dicht. Vanaf maandag 9 april is ook de Leuzestraat afgesloten, ter hoogte van de haakse bocht tussen de Sasboslaan en Tobergse. Er is in beide richtingen een omleiding via de Bellegemse-, Leuze-, IJzerhand-, Dottenijse- en Ronsevaalstraat en N50. De woningen in Bellegembos blijven bereikbaar via de Leuzestraat. De Leuzestraat is tot aan de werf bereikbaar via de Bellegemsestraat en Doornikserijksweg. (LPS)