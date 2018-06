Voetbalgekte is geen alibi voor rijden onder invloed 19 juni 2018

De politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) waarschuwt naar aanleiding van het WK dat er controles mogelijk zijn op elk moment van de dag.





"De zomerperiode gaat traditioneel al gepaard met barbecues en aperitiefmomenten maar er zullen op verschillende plaatsen ook heel wat mensen verzamelen om samen de prestaties van Hazard en co te volgen", zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. "We willen van de gelegenheid gebruik maken om nog eens het belang van een BOB te benadrukken. Alcohol en rijden, is en blijft een verboden combinatie. Daar zullen we op controleren en verbaliseren." Eergisteren, dinsdag, was er nog zo'n algemene verkeerscontrole op de Doorniksesteenweg in Kortrijk, ter hoogte van het park De Blauwe Poort maar ook in de buurt van Syntrawest. 215 bestuurders werden gecontroleerd. Zeven van hen werden betrapt op het ongeoorloofd gebruik van de gsm tijdens het rijden. Vijf bestuurders konden geen geldige noorddocumenten voorleggen. (VHS)